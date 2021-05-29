Красноярск, , 11:04 — REGNUM В Красноярском крае за последние сутки выявили 95 случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 73 319. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Темп прироста за сутки в Красноярском крае составил 0,1%. Из 95 случаев заражения в краевой столице было зафиксировано 49 (темп прироста 0,2%), в Норильске — 10, в Ачинске — шесть, в Дивногорске — три. В районах края больше всего выявлено инфицированных в Берёзовском — семь, Сухобузимском — шесть и Манском — четыре человека.

За последние сутки в Красноярском крае проведено 5195 тестов на коронавирусную инфекцию, всего с начала эпидемии — 2 718 642.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярск доставили ещё почти 14 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V».

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