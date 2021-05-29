Москва, , 11:04 — REGNUM На территории России 10 июня можно будет наблюдать частичное солнечное затмение, а в Республике Якутия можно будет увидеть кольцеобразное затмение. Об этом 29 мая рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

«Ближайшее затмение случится 10 июня. Частичное затмение будет видно с территории России, причем практически со всей территории нашей страны, за исключением Дальнего Востока», — приводит его слова РИА Новости.

Также астроном уточнил, что в Москве в середине астрономического явления Луной будет перекрыто 27% диаметра Солнца, в результате чего оно будет напоминать откушенное яблоко.

Кроме того, Угольников добавил, что при такой солнечной затененности на планете Земля не будет наблюдаться никакого затемнения и если наблюдающий за затмением не посмотрит на Солнце в нужный момент, то он ничего не увидит.

При этом, как указал астроном, жители Якутии смогут увидеть затмение Солнца Луной в 94% — и это будет кольцеобразное затмение, при котором лунный диск не перекроет полностью солнечный, даже в тот момент, когда центры обоих небесных тел в небе совпадут.

«Кстати, интересный факт, это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло», — добавил он.

Отметим, в 2021 году будет еще одно полное затмение Солнца, которое произойдет 4 декабря. При этом его можно будет наблюдать только из Антарктиды и ее окрестностей.