Сеул, , 11:04 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина растет две недели подряд. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведённого с 25 по 27 мая среди 1003 человек старше 18 лет, уровень одобрения политики составил 37%, что на 3% больше, чем неделю назад.

Не одобряют деятельность главы государства 52%, что на 6% меньше по сравнению с результатами прошлой недели. От ответа воздержались 10% респондентов.

Среди положительной оценки респонденты выделили: дипломатию и международные отношения, меры борьбы с пандемией коронавируса. А среди отрицательных: политику в сфере недвижимости, недостаточные усилия для решения экономических и социальных проблем, недостаточные усилия в борьбе с коронавирусом.

Между тем уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» за неделю вырос на 2%, до 34%, а оппозиционной партии «Сила народа» — на 1%, до 27%.