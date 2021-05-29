Минск, , 11:04 — REGNUM Полный список украинских товаров, которые попали под режим индивидуального лицензирования, включая кондитерские изделия из сахара, шоколад, туалетную бумагу, обои, кирпич и еще ряд товаров, обнародован 29 мая на национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

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Отмечается, что такое решение было принято Советом министров республики в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли и согласно подпункту 1.5 пункта 1 Указа белорусского президента от 5 апреля 2016 г. № 124 «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности».

Также указывается, что импорт в Белоруссию отдельных видов товаров, производящихся на Украине, осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли республики по согласованию с государственными органами и иными организациями.

При этом уточняется, что в данный перечень вошли: кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад); шоколад и прочие готовые пищевые продукты, содержащие какао; соки фруктовые и овощные; пиво; плиты древесностружечные; плиты древесноволокнистые; обои и аналогичные настенные покрытия; бумага туалетная, отдельные виды картонной и бумажной упаковки; кирпич строительный прочий из керамики; плитка керамическая неглазурованная; ампулы стеклянные; прочие радиаторы и их части из черных металлов; машины сельскохозяйственные для подготовки и обработки почвы и их части; стиральные машины; мебель для сидения и ее части; мебель прочая и ее части.

Кроме того, сообщается, что МИД Белоруссии поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере и проинформировать Исполнительный комитет СНГ о принятии настоящего постановления.

Помимо этого, поясняется, что, согласно постановлению, меры об индивидуальном лицензировании вступят в силу спустя десять дней и будут действовать в течение шести месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Белоруссия ввела режим индивидуального лицензирования в отношении ряда украинских товаров.