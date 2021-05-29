Москва, , 10:25 — REGNUM Количество выданных автокредитов в Российской Федерации за апрель 2021 года выросло до исторического максимума — 93,8 тысяч ссуд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается. что в апреле граждане РФ взяли на 15,5% больше автокредитов. В абсолютных цифрах это — 93,8 тысяч ссуд на приобретение автомобиля. При этом средний лимит просел впервые с начала 2021 года — на 3% до 970,7 тысячи рублей. Объясняется это тем, что граждане предпочитают более бюджетные модели.

Объем выданных в апреле автокредитов вырос на 12,2% — до 91 млрд рублей. Это тоже исторический максимум.

Таким образом, на начало мая количество активных автокредитов в России увеличилось на 1,5% — до 1,7 млн единиц. Общий объем активных автокредитов вырос на 2,7% — до 946,1 млрд рублей.