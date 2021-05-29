Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Стоящие за кибератакой на SolarWinds хакеры провели ряд новых атак, нацеленных на сотни организаций в 24 странах мира. Об этом сообщается в блоге американской компании Microsoft.

По данным Microsoft, в последнюю неделю мая активизировала свою активность хакерская группировка Nobelium. В заявлении американской компании эта группировка объявляется российской. Отмечается, что именно эта группа стояла за крупной атакой на компанию SolarWinds в 2020 году.

Новые атаки Nobelium начались с того, что группировке удалось получить доступ к маркетинговой системе американского Агентства по международному развитию (USAID). С помощью этой службы хакеры разослали по базе USAID тысячи писем со ссылками на вредоносные файлы.

Новая волна кибератаки затронула более 150 организаций из 24 стран мира. Отмечается, что четверть из этих организаций занимается гуманитарной и правозащитной деятельностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предположил, что за хакерской атакой на компанию SolarWinds могут стоять американские спецслужбы.

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