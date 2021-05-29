29 мая 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, который считает, что президент России Владимир Путин «не бомбил» Украину из-за того, что через территорию Украины проходит газопровод, по которому транспортируется российский газ.

Оксана Переможенко, , 12:25 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин «не бомбил» Украину из-за того, что через территорию Украины проходит газопровод, по которому транспортируется российский газ. Об этом политик написал 28 мая в своем телеграм-канале.

Порошенко хорошо Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Северный поток — 2» имеет два ужасных фактора: и первый — не экономический, а касающийся безопасности. Почему Путин не бомбил Украину? Потому что была труба, он разбомбит трубу — и останется без денег… Зеленский во время пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном сказал: у нас есть полностью общие взгляды на строительство «Северного потока — 2», общие взгляды на санкции. А потом американцы сразу говорят — «мы снимаем санкции». Так это ваши общие взгляды?.. И сегодня разрушение «Северного потока — 2» останавливается. Если будут [украинская власть] действовать в такой тактике, то «Северный поток — 2» достроят, и эта ситуация ужасная», — отметил Порошенко.

Заявление бывшего президента Украины в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net». Многие напомнили о том, что гражданскую войну в Донбассе развязала украинская власть, а при верховном главнокомандующем, президенте Петре Порошенко, велись активные боевые действия в Донбассе, унесшие жизни мирных жителей республик Донбасса.

«Путин не бомбил Украину потому, что он не Порошенко. А Порошенко начал гражданскую войну и бомбил Украину», — написала Светлана М.

«Могу, конечно, и не знать, но не помню привычки у Путина вообще бомбить кого-либо из соседей. Знаю, что бомбили ВКС только в Сирии. Не Сирию, а именно в Сирии, по просьбе законного руководства той страны. И на фига бы ему бомбить Украину, даже придумать не могу», — добавила Вита К.

«Лучше бы он сказал, зачем Украина бомбила Донбасс!» — отметил Юрий Х.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Наши дети пойдут в школу, а их дети будут сидеть в подвалах». Я эти слова его никогда не забуду. Надеюсь, он ответит за это, не на земле, так под землёй», — пишет Алексей Д.

«Всё давно разбомбили без Путина: заводы, фабрики, дороги. Рикошетом задело медицину и образование», — написала Татьяна С.

«Пусть лучше расскажет, зачем он «бомбил» Липецк «Рошеном» — иронизирует Александр Л., напоминая о липецкой кондитерской фабрике «Рошен», принадлежащей Петру Порошенко.

«Такой бред мог прийти только в голову Пороха (так украинцы называют Порошенко. — О.П.)!!!» — добавила Надежда Д.

«Насекомое сдерживало тапочек 5 лет!» — иронизирует Владимир Л.

«Скромное заявление. Всем же понятно — испугался Петра», — шутит Viktor S.

«Как же они боятся расстаться с газовой трубой!» — пишет Galina P.

«Зато Украина бомбила свой же Донбасс…» — отметил Алексей П.

«Потому что её бомбил я!!! П. А. Порошенко», — добавил Vadym S.

«Вот интересно: если бы не было Путина, на чем тогда порохоскот выехал на выборах президента и 7 лет в уши своей пастве льет бред…» — задумалась Ирина Д.

Памятник Детям Донбаса Миссия «Сути времени» в ДНР

«Вот бы еще этот пропойца объяснил, а зачем Путину бомбить Украину. Должен же быть какой-то смысл, в чём он? Порошенко ехал на российской агрессии, сейчас Зеленский едет на российской агрессии, и после него будет ехать. Мы бы жили богато и счастливо, так война, агрессор, враг у ворот. Всё для фронта, всё для победы. И так бесконечно», — написал Сергей Е.

«После пластики совсем рехнулся. Видно, с морщинами и мозги ему урезали», — иронизирует Natalya R.

«Разбомбил» Россию «Рошеном» (конфетами. — О. П.) от Калининграда до Чукотки», — с юмором добавил Леонид К.

«Он либо полный идиот, либо, что более вероятно, считает население Украины таковым. Россия, если бы и собиралась вести боевые действия против Украины, они бы были очень похожи на действия в Крыму. Зачем бомбить? И тем более газопровод?» — спросил Vladimir B.

Напомним, аналогичное заявление недавно сделал глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба.

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