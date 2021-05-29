Москва, , 11:03 — REGNUM Долги жителей России по ипотеке по итогам апреля текущего года возросли на 2,9% и стали составлять 10,05 трлн рублей. Это следует из данных подсчетов РИА Новости, которые основаны на обнародованных 28 мая данных Банка России.

Отмечается, что Банк России публикует данную статистику с января 2018 года и с момента начала публикаций ипотечный портфель российских банков увеличился в два раза.

Также указывается, что в апреле 2021 года кредитные организации увеличили выдачу ипотеки на 7,5%, до 191,4 тыс. займов, и потому общая сумма выданных кредитов выросла почти на 10% и составила 550,9 млрд рублей.

При этом средний срок выданной ипотеки в апреле в РФ стал рекордным, составив 237,9 месяца, или около 19 лет и 10 месяцев. При этом в марте текущего года он был на четыре месяца меньше.

В то же время ставка по ипотечным кредитам выросла до 7,3% по сравнению со значением в марте 7,23%.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая стало известно, что за последний год интерес жителей России к покупке вторичной недвижимости вырос почти вдвое (на 86%).