Ханой, , 10:00 — REGNUM Новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, который представляет из себя гибрид британского и индийского штаммов, выявили ученые во Вьетнаме. Об этом 29 мая рассказал министр здравоохранения республики Нгуен Тхань Лонг, его слова приводит издание VnExpress.

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По словам главы вьетнамского минздрава, согласно предварительным данным, новый штамм является более заразным и легко передается по воздуху, при этом он пока не получил названия.

«Новый вариант вируса пока не назван. Министерство здравоохранения Вьетнама включит новый штамм в глобальную карту генома коронавируса», — отметил Нгуен Тхань Лонг.

Также он уточнил, что именно из-за новой разновидности SARS-CoV-2 произошел рост заразившихся вирусом в северных вьетнамских провинциях Бакзянг и Бакнинь, несмотря на принимаемые в стране меры эпидемической безопасности.

Отметим, по данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день во Вьетнаме за все время пандемии выявлено в общей сложности 6356 носителей коронавирусной инфекции.