Москва, , 09:50 — REGNUM Вооружение нового российского боевого вертолёта Ми-28НМ по ударной мощи будет сопоставимо с фронтовыми бомбардировщиками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

По данным издания, модернизированный российский вертолёт Ми-28НМ «Ночной охотник» будет оснащаться крылатыми ракетами с максимальной дальностью применения 100 километров. При этом вертолёт сможет нести четыре таких ракеты.

Крылатые ракеты смогут использоваться для высокоточного поражения важных объектов военной инфраструктуры противника. Отмечается, что ни один из используемых в мире боевых вертолётов не имеет ракет такой дальности в качестве штатного вида вооружения. Таким образом, возможность нести сразу четыре крылатые ракеты поставит Ми-28НМ на один уровень с фронтовыми бомбардировщиками.

Ми-28НМ «Ночной охотник» является новейшей модификацией советского и российского ударного вертолёта Ми-28. Разработка новой модификации началась в 2009 году, в 2019 году вертолёт прошёл испытания Сирии. В конце 2020 года в Министерство обороны РФ была передана первая серийная партия вертолётов Ми-28МН.

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