Сухум, , 09:59 — REGNUM На российскую военную базу Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии ожидается прибытие первой команды новобранцев весеннего призыва 2021 года. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ.

«Молодые солдаты освоят курс общевойсковой и одиночной военной подготовки, после чего будут приведены к Военной присяге. Военные врачи и психологи проведут медицинское обследование, специальное анкетирование и тестирование», — говорится в сообщении.

На российскую базу также начали прибывать первые команды младших военных специалистов, прошедших полугодичную подготовку в учебных центрах Минобороны РФ.

Всего в рамках весеннего призыва в соединение ЮВО в Абхазии должны прибыть около 500 военнослужащих срочной службы. Призывные команды следуют к месту службы железнодорожным и автомобильным транспортом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане в 2021 году в ходе весенней призывной кампании впервые начали формировать команды новобранцев не только из данной республики, но и из других субъектов Северного Кавказа.

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