Пхеньян, , 09:49 — REGNUM Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын направил 28 мая поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Соответствующая информация была опубликована на официальном сайте МИД КНДР.

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил азербайджанского коллегу с государственным праздником — Днём Республики.

В это же день Ким Чен Ын направил поздравительное письмо президенту Эфиопии Сахле-Ворк Зевде.

В письме лидер Северной Кореи поздравил эфиопского президента с Днём падения военного режима, который посвящён событиям 1974 года, а также подтвердил развитие сотрудничества и дружеских отношений между странами.

Напомним, что в апреле текущего года Ким Чен Ын поздравил президента Кубы Мигеля Диас-Канель Бермудеса с избранием на пост главы Компартии Кубы.

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