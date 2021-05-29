29 мая 2021 | Время чтения 1 мин

В Челябинской области 28 мая завершился всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». По итогам соревнований судьи определят состав той танковой команды, которая представит Вооружённые силы России уже на международном этапе конкурса. А пока предлагаем вам фоторепортаж.

Алексей Колчин, , 12:32 — REGNUM В Челябинской области 28 мая завершился всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». В финальных заездах на танках Т-72Б3М победила команда Центрального военного округа. Второе место завоевала команда Казанского высшего танкового командного училища. А на третьем оказались экипажи Южного военного округа.

4 003 Выставка техники и вооружения Алексей Колчин © ИА REGNUM

Кроме того, определился победитель и среди экипажей танков Т-72Б3. Первое место заняла команда Восточного военного округа, на втором оказалась команда Западного военного округа, а на третьем — Воздушно-десантных войск.

«Сегодня мы завершили всеармейский конкурс по полевой выучке танковых и мотострелковых подразделений. Проведённые семь лет назад первые Армейские международные игры как форма совершенствования боевой подготовки Вооруженных сил стали одним из самых ярких и масштабных военно-спортивных мероприятий, вызвали огромный интерес не только в России, но и за рубежом. По накалу страстей наши армейские состязания ничем не отличаются от крупнейших мировых спортивных первенств. Здесь, в Челябинской области, зрители увидели высококлассное владение современной военной техникой, слаженное действие танковых и мотострелковых экипажей, умение быстро принимать грамотное решение в сложной обстановке», — отметил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин на церемонии награждения.

Этап «Танкового биатлона» длился с 17 мая. В состязаниях приняли участие лучшие танковые взводы Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Казанского высшего танкового командного училища, Московского и Дальневосточного высших общевойсковых командных училищ. Нормативы пришлось выполнять в условиях 30-градусной жары. А в танке порой было до +50 градусов. Тем не менее танкисты успешно справились со своими задачами. Они преодолели маршрут с естественными и искусственными препятствиями.

По итогам соревнований под Челябинском судьи определят состав той танковой команды, которая представит Вооружённые силы России уже на международном этапе конкурса.