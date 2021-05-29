Алексей Колчин, 29 мая 2021, 12:32 — REGNUM В Челябинской области 28 мая завершился всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». В финальных заездах на танках Т-72Б3М победила команда Центрального военного округа. Второе место завоевала команда Казанского высшего танкового командного училища. А на третьем оказались экипажи Южного военного округа.

4 003 Выставка техники и вооружения
4 003 Выставка техники и вооружения
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Кроме того, определился победитель и среди экипажей танков Т-72Б3. Первое место заняла команда Восточного военного округа, на втором оказалась команда Западного военного округа, а на третьем — Воздушно-десантных войск.

4 001 награждение победителей и призеров соревнований-
Алексей Колчин © ИА REGNUM
5 002 награждение победителей и призеров соревнований-
Алексей Колчин © ИА REGNUM
6 003 награждение победителей и призеров соревнований-
Алексей Колчин © ИА REGNUM
7 004 награждение победителей и призеров соревнований
Алексей Колчин © ИА REGNUM
8 005 награждение победителей и призеров соревнований-
Алексей Колчин © ИА REGNUM
9 001 Команда танкистов Центрального военного округа (ЦВО) победила на всеармейском этапе конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
0 002Команда танкистов Центрального военного округа (ЦВО) победила на всеармейском этапе конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
1 003Команда танкистов Центрального военного округа (ЦВО) победила на всеармейском этапе конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
2 Команда танкистов Центрального военного округа (ЦВО) победила на всеармейском этапе конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
3 005Команда танкистов Центрального военного округа (ЦВО) победила на всеармейском этапе конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон»
Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Сегодня мы завершили всеармейский конкурс по полевой выучке танковых и мотострелковых подразделений. Проведённые семь лет назад первые Армейские международные игры как форма совершенствования боевой подготовки Вооруженных сил стали одним из самых ярких и масштабных военно-спортивных мероприятий, вызвали огромный интерес не только в России, но и за рубежом. По накалу страстей наши армейские состязания ничем не отличаются от крупнейших мировых спортивных первенств. Здесь, в Челябинской области, зрители увидели высококлассное владение современной военной техникой, слаженное действие танковых и мотострелковых экипажей, умение быстро принимать грамотное решение в сложной обстановке», — отметил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин на церемонии награждения.

2 001 Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник
Алексей Колчин © ИА REGNUM
3 002 Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Этап «Танкового биатлона» длился с 17 мая. В состязаниях приняли участие лучшие танковые взводы Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов, Воздушно-десантных войск, Казанского высшего танкового командного училища, Московского и Дальневосточного высших общевойсковых командных училищ. Нормативы пришлось выполнять в условиях 30-градусной жары. А в танке порой было до +50 градусов. Тем не менее танкисты успешно справились со своими задачами. Они преодолели маршрут с естественными и искусственными препятствиями.

4 003 Выставка техники и вооружения
Алексей Колчин © ИА REGNUM
5 004 Выставка техники и вооружения
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Военно-транспортный самолет Ил-76 сбросил около 40 тонн воды
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
0 Зрители на трибунах
Алексей Колчин (с) ИА REGNUM
1 002 Зрители на трибунах
Алексей Колчин © ИА REGNUM
2 003 Зрители на трибунах-
Алексей Колчин © ИА REGNUM
3 004 Зрители на трибунах
Алексей Колчин © ИА REGNUM
4 005 Зрители на трибунах-
Алексей Колчин © ИА REGNUM
5 006 Зрители на трибунах-
Алексей Колчин © ИА REGNUM

По итогам соревнований под Челябинском судьи определят состав той танковой команды, которая представит Вооружённые силы России уже на международном этапе конкурса.

6 001 Танки Т-72Б3М на старте перед финальным заездом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
7 001 Финальные заезды на танках Т-72Б3М
Алексей Колчин © ИА REGNUM
8 002 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
9 003 Финальные заезды на танках Т-72Б3М
Алексей Колчин © ИА REGNUM
0 004 Финальные заезды на танках Т-72Б3М
Алексей Колчин © ИА REGNUM
1 005 Финальные заезды на танках Т-72Б3М
Алексей Колчин © ИА REGNUM
2 001 Судьи за работой —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
3 002 Судьи за работой
Алексей Колчин © ИА REGNUM
4 Судьи за работой
Алексей Колчин © ИА REGNUM
5 002 командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин наблюдает за ходом соревнований
Алексей Колчин © ИА REGNUM
6 003 Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин наблюдает за ходом соревнований
Алексей Колчин © ИА REGNUM
7 004 Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин наблюдает за ходом соревнований
8 003 Судьи за работой
Алексей Колчин © ИА REGNUM
9 006 Финальные заезды на танках Т-72Б3М
Алексей Колчин © ИА REGNUM
0 007 Финальные заезды на танках Т-72Б3М
Алексей Колчин © ИА REGNUM
1 008 Финальные заезды на танках Т-72Б3М
Алексей Колчин © ИА REGNUM
2 009 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
3 010 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
4 011 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
5 012 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
6 013 Финальные заезды на танках Т-72Б3М
Алексей Колчин © ИА REGNUM
7 014 Финальные заезды на танках Т-72Б3М
Алексей Колчин © ИА REGNUM
8 015 Финальные заезды на танках Т-72Б3М
Алексей Колчин © ИА REGNUM
9 016 Финальные заезды на танках Т-72Б3М
Алексей Колчин © ИА REGNUM
0 017 Финальные заезды на танках Т-72Б3М
Алексей Колчин © ИА REGNUM
1 018 Финальные заезды на танках Т-72Б3М
Алексей Колчин © ИА REGNUM
2 019 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
3 020 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
4 021 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
5 022 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
6 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
7 023 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
8 024 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
9 025 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
0 026 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
1 027 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
2 028 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
3 029 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
4 030 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
5 031 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
6 032 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
7 033 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
8 001 Зрители наблюдают за ходом заедов-
Алексей Колчин © ИА REGNUM
9 002 Зрители наблюдают за ходом заедов-
Алексей Колчин © ИА REGNUM
0 034 Финальные заезды на танках Т-72Б3М —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
1 001 Выступление роты почетного караула
Алексей Колчин © ИА REGNUM