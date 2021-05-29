Москва, , 09:50 — REGNUM Американский актер Стивен Сигал, получивший несколько лет назад гражданство РФ и недавно пожелавший вступить в российскую партию «Справедливая Россия — За правду», разработал свой первый закон для России. Об этом 29 мая сообщила официальный представитель партии Елизавета Кондакова, ее слова приводят «Открытые медиа».

По словам представителя партии, актером были разработаны поправки, которые ужесточают статьи Уголовного кодекса РФ об экологических преступлениях.

Также она рассказала, что данный закон будет представлен Сигалом на первом заседании палаты депутатов «Справедливой России — За правду» в Москве, где председателем будет один из лидеров партии — Захар Прилепин. При этом также планируется, что на этом же съезде американский актер вступит в российскую партию.

Кроме того, Кондакова уточнила, что в своем законопроекте Сигал предлагает наказывать тюремными реальными сроками и лишением права занимать определенные должности тех, кто осужден за загрязнение воды, атмосферы или морской среды, которые нанесли природе ущерб средней тяжести.

При этом в настоящее время за такого рода преступления в России, совершивший их может получить от двух до пяти лет колонии только в случае нанесения тяжелого вреда и если это повлекло за собой ущерб здоровью или смерть человека, а также в случае, если преступление было совершено на территории заповедника или заказника, в зоне экологического бедствия или чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая стало известно, что американский актер Стивен Сигал намерен вступить в партию «Справедливая Россия — За правду».