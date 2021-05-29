29 мая 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине обсудили новость о том, что в МИД Украины подготовили санкционный пакет против ряда белорусских граждан, которые поддерживают «режим Александра Лукашенко».

Мирослава Романенко, , 10:32 — REGNUM В МИД Украины подготовили санкционный пакет против ряда граждан Белоруссии, которые поддерживают «режим Александра Лукашенко», заявил заместитель главы ведомства Евгений Енин.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Санкции… планируется внедрять против тех граждан Беларуси, которые «участвовали в фальсификациях выборов и репрессиях против своих соотечественников», — сказал Енин, но не уточнил, сколько примерно граждан РБ попадут в санкционный список.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Также новость обсудили читатели телеграм-канала Klymenko Time. Многие из комментирующих призвали Киев готовиться к ответным мерам со стороны Минска.

«Какое удивительное совпадение… Буквально сегодня днем к МИД в Киеве пришли несколько десятков белорусов, проживающих в Украине, митинговать и выставили Украине целый список требований!!! Что она (Украина) должна сделать в отношении Лукашенко и его режима (в русле Тихановской). И что? Ждать пришлось недолго, к вечеру результат налицо…» — написала Larisa Ivanovna.

«Просто жесть, ведь Белоруссия всегда помогала Украине», — отметила Mona P.

МИД Украины DDima

«Тык это санкции против себя! Коммуналка, электричество дорожает… Теперь бензин подорожает…» — добавил Владимир С.

«Сколько же дебилов родила наша земля да и собрала в одном месте (в правительстве. — М. Р.), капец», — отреагировала Алла Л.

«Прибалты досанкционировались и лишились транзита, а наши всё изображают ИКД (имитатор кипучей деятельности)!» — добавил Vlad N.

«Ответка не замедлит прийти. Ждите», — пишет Людмила В.

«С таким правительством и врагов не надо, сами добьют свою страну. А может, им всё равно?» — поинтересовалась Элла Ю.

«А с зарубежьем не забыли согласовать?» — спросила Лариса Л.

«А как украинские санкции повлияют на белорусских чиновников?» — задается вопросом Ирина С.

«Интересно, а где будут делать пересадки органов и кто будет платить, государство?» — спросила Елена К., подразумевая трансплантологию, которая в белорусской медицине широко развита, а граждане Украины пользуются помощью белорусских специалистов.

«Ну это же у них новая развлекуха «санкции», включая своих громадян (граждан. — М. Р.), на которых санкции не могут вводиться вообще… Чем бы дитя ни тешилось…» — пишет Тот Самый.

«Просто они (Белоруссия. — М. Р.) наши соседи — и в этом их вина», — отметил Петр.

«А санкции не хотят ввести против украинцев, которые поддерживают Гитлера? Что-то мне подсказывает, что это не белорусы нагибают Зелю и бьют ему окна», — добавил 287ir356.

Владимир Зеленский president.gov.ua

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«Я просто представляю, как в РБ вводят санкции против тех, кто с кастрюлей на голове скакал на майдане, кто вследствие тех событий дорвался до руля власти, прошёл в парламент», — отметил Мамишев.

«Будут ответные санкции от Беларуси. И кому это надо? ЕС еще вроде до такого не додумался, а Украина впереди планеты всей», — написала Юлия N.

«Это получается, санкции наложат на всех, кто голосовал за Бацьку на выборах? Бумагу не жалко?» — спросил Alexander M.

«Ха, перепись населения в Украине провести уже 20 лет не могут, а сейчас решили составить списки всех, кто поддерживает Беларусь. Можно совместить как раз», — пишет Michael.

«А санкции против граждан России, которые поддерживают Путина, ещё не ввели?» — спросил Aleraus.

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Напомним, 28 мая стало известно, что властями Белоруссии на время будет введено индивидуальное лицензирования ряда украинских товаров.