Санкт-Петербург, , 09:32 — REGNUM В рамках Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX в Санкт-Петербурге в июне пройдёт сессия, посвящённая Международной космической станции. Об этом сообщил заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев ТАСС.

Савельев уточнил, что обсуждение дальнейшей судьбы МКС пройдёт 16 июня на сессии Форума глобального взаимодействия. Представитель Роскосмоса добавил, что инициатором этой сессии выступил Чемпенский университет (США). В обсуждении примут участие астронавт США Майкл Лопес-Алегриа и российский космонавт Сергей Крикалёв.

Международная конференция GLEX проводится ежегодно в разных странах. Санкт-Петербург должен был принять конференцию в 2020 году, однако из-за пандемии новой коронавирусной инфекции мероприятие было перенесено на год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле заместитель председателя правительства России Юрий Борисов заявил, что Россия может выйти из проекта МКС после 2024 года. Позже в Роскосмосе отметили, что дальнейшая судьба МКС ещё не определена.

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