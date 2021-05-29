Токио, , 09:35 — REGNUM Задержание японского судна в Охотском море российскими пограничниками, по мнению профсоюза рыболовов японского портового города Вакканай (префектура Хоккайдо), является неправомерным. Об этом 29 мая заявил лидер профсоюза Сэйити Кадзэму, его слова приводит телеканал NHK.

«Заслуживает крайнего сожаления тот факт, что их задержали, несмотря на то, что они находились в исключительной экономической зоне Японии», — сказал он.

Также Кадзэму выразил надежду на то, что японское рыболовное судно будет освобождено в скорейшем времени.

Отметим, 28 мая пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области сообщила, что в Охотском море после попытки скрыться была задержана рыболовецкая шхуна под флагом Японии и в ходе ее осмотра были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование.