Сеул, , 09:30 — REGNUM В Южной Корее пошли учения по обезвреживанию взрывчатых веществ с участием американских сил. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, в совместных учениях по обезвреживанию взрывчатых веществ, прошедших 25 мая, приняли участие около 80 военнослужащих, включая представителей министерства обороны, объединённого комитета начальников штабов, национального агентства полиции, сухопутных, морских и воздушных войск Южной Кореи, а также вооружённых сил США в Южной Корее.

Цель данных учений — укрепить сотрудничество и обменяться способами обезвреживания взрывчатых веществ в разных локациях.

Известно, что военные Южной Кореи регулярно проводят учения по обезвреживанию взрывчатых веществ, однако с 2019 года они носят комбинированный и совместный форматы и проходят под командованием объединённого комитета начальников штабов.

В 2020 году учения не проводились из-за пандемии коронавируса.