Пекин, , 09:21 — REGNUM К концу текущего года в Китае планируется охватить вакцинацией от COVID-19 около 80% жителей страны. Такое мнение 29 мая высказал ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань, его слова приводит информационный портал «Чжунго синьвэньван».

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«Насколько мне известно, к началу июля охват вакцинацией в Китае должен составить 40%, а к концу текущего года он может достигнуть 80%», — заявил эксперт.

Также он отметил, что для того, чтобы достичь таких показателей, Китай должен продолжить наращивание производство вакцин от нового заболевания.

«С одной стороны, у нас высокий внутренний спрос на соответствующие препараты. С другой, в них остро нуждается Всемирная организация здравоохранения», — добавил Наньшань.

При этом эпидемиолог подчеркнул, что только при 80%-ной вакцинации населения страны от COVID-19 в Китае будет обеспечен страны коллективный иммунитет населения.

Отметим, по данным официальной статистики, по информации на 27 мая в КНР сделано свыше 584 млн прививок от COVID-19 и данный показатель вырос почти в два раза по сравнению с началом месяца.