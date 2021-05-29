Владивосток, , 09:37 — REGNUM Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России в составе корветов «Громкий» и «Совершенный» провели в Филиппинском море учения по противовоздушной обороне отряда с выполнением артиллерийских стрельб. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

«Огонь по имитированным воздушным целям вёлся из 100-мм универсальных корабельных артиллерийских установок А-190 и 30-мм шестиствольных автоматических корабельных установок АК-630», — говорится в сообщении.

Российские корабли также отработали постановку радиоэлектронных помех и провели артиллерийские стрельбы из установки А-190 по морским целям.

Напомним, что действия кораблей в Азиатско-Тихоокеанском регионе обеспечивает большой морской танкер ТОФ ВМФ России «Борис Бутома», который недавно пополнил запасы воды и топлива в филиппинском порту Манила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Владивостока для решения задач дальних походов в Азиатско-Тихоокеанском регионе вышли сразу два отряда боевых кораблей ТОФ ВМФ России. В состав первого отряда входят ракетный крейсер «Варяг» и обновлённый фрегат «Маршал Шапошников». В состав второго отряда включены корветы проекта 20 380 «Совершенный» и «Громкий».

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