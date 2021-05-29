Москва, , 09:10 — REGNUM В июне 2021 года граждан России ждут три выходных дня подряд.

Дело в том, что 12 июня отмечается праздник «День России». Он относится к нерабочим праздничным дням. В 2021 году 12 июня попадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, станет выходным днем.

Пятница, 11 июня, будет считаться предпраздничным днем — рабочий день сокращается на один час.

Напомним, что 12 июня 1990 года первый съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете. Это стало одним из ключевых моментов в развале Советского Союза. С 1992 года этот день был объявлен праздничным.