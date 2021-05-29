Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Соединенные Штаты в марте текущего года впервые с 1991 года импортировали иранскую нефть, при этом среднесуточные поставки составили 33 тыс. баррелей. Об этом 29 мая сообщает управления энергетической информации министерства энергетики США (EIA).

При этом последний раз нефть из Ирана была поставлена в США в 1991 году, когда поставлялось в среднем по 64 тыс. баррелей в сутки.

Также указывается, что поставки нефти и нефтепродуктов в США из России увеличились в 1,8 раза по сравнению с февралем, до 22,94 млн баррелей, в результате чего РФ стала вторым американским поставщиком по объему экспорта топлива. На первом месте Канада (139,87 млн баррелей), на третьем — Мексика (17,62 млн баррелей).

Вместе с тем, большая часть поставок из РФ в США пришлась на долю нефтепродуктов и экспорт российской нефти составил 6,1 млн баррелей, в результате чего по данному показателю Россия занимает четвертое место. При этом первые три места у Канады, Мексики и Саудовской Аравии соответственно, причем объем поставок Канады составил 119,12 млн баррелей.

В то же время, в сравнении с аналогичным периодом минувшего года экспорт нефти и нефтепродуктов из России в США увеличился на 14,6%, а поставки нефти возросли на 24,5%.

Кроме того, уточняется, что в марте Соединенные Штаты импортировали 179,4 млн баррелей нефти, что на 22,9 млн баррелей по сравнению с февралем.