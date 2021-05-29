Москва, , 09:07 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила телеканалу «Канал Disney» профилактическое письмо с напоминанием о недопустимости пропаганды среди несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Решение о направлении профилактического письма было принято после того, как компания Disney выпустила короткометражный анимационный фильм «Out». Главный герой короткометражки имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, при этом фильм ориентирован на детскую аудиторию.

В Роскомнадзоре напомнили, что распространение среди детей информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, противоречит нормам российского законодательства. Представителям телеканала порекомендовали строго соблюдать законы РФ и не допускать распространения информации, которая может причинить вред развитию детей.

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