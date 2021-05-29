Москва, , 09:02 — REGNUM Сегодня, 29 мая, впервые с начала пандемии коронавируса, в Московском Кремле возобновляется церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка.

Церемонии развода пеших и конных караулов будут традиционно проводиться на Соборной площади Кремля с мая по сентябрь по субботам в 12:00.

Проведение этих церемоний пришлось прекратить из-за пандемии коронавируса еще в прошлом году. При этом военнослужащие Президентского полка систематически продолжали свои тренировки, но к сожалению были лишены возможности показать свое выступление посетителям Московского Кремля.

Программа не будет существенно отличаться от выступлений 2019 года, в ее основе, как и прежде, останутся динамические перестроения военнослужащих и различные фигуры, уверенное владение оружием при выполнении специальных строевых приемов.