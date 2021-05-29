Москва, , 08:57 — REGNUM Российские силы и средства ядерного сдерживания должны быть в высокой степени готовности, особенно в ближайшее десятилетие, поскольку развал ядерной триады Соединенных Штатов грозит развязыванием масштабного конфликта. Об этом 29 мая заявил военный эксперт, доктор политических наук, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов.

«Для России развал американского ядерного комплекса — этот вызов, от нас потребуется в 2020-е годы содержание сил и средств сдерживания — как обычных, так и ядерных — в высокой готовности. Спектр их действия определен положениями военной доктрины и основами российской политики в области ядерного оружия», — приводит его слова РИА Новости.

Также эксперт добавил, что в случае необходимости, которая, по его мнению, возникнет, нужно будет разработать «положение предупреждаемого проецирования силы, то есть адекватной реакции», а также будет необходимо усовершенствовать нормативно-правовую базу в развитие этих и других документов.

При этом Карпов уточнил, что на сегодняшний день ядерная триада США находится в не лучшем состоянии, ее перспективы, как считает эксперт, еще хуже.

«Картина ядерного комплекса США далеко не радостная: по наземным компонентам — на дежурстве с 1970 года 400 межконтинентальных баллистических ракет «Минитмен-3», модернизационный ресурс которых выбран, они подлежат замене в 2028 году», — пояснил он.

Кроме того, генерал добавил, что в морской составляющей ядерной триады США на сегодня в США находится 14 подводных атомных лодки с баллистическими ракетами типа «Огайо» и из них головные субмарины подлежат замене к 2027 году.

«Им будет уже 46 лет, а последним в действующей серии — 30 лет. Как оставшиеся будут вести себя в период 2028—2040 годы — вопрос открытый», — сказал Карпов, добавив, что у американцев опасения не вызывает только воздушная составляющая ядерной триады.

Помимо того, эксперт утончил, что в докладе министерства энергетики США указывается, что в теперешнем состоянии научно-производственная база данного ведомства может обеспечить заданные характеристики ядерного оружия, однако не может вести производство новых ядерных боезарядов для следующих образцов ракетного вооружения.

«В итоге можно сделать вывод, что США находятся в начале длительного цикла политико-экономического падения. Если осторожно поверить в данные открытого доклада, то с 2028 по 2035 годы будет тяжелый период для американской ядерной мощи. Нет гарантии, что США смогут вовремя обновить свой потенциал», — отметил эксперт.

При этом он указал, что, исходя из этого, можно высказать предположение о том, что, расставаясь с мировым господством, элита США «будет рассматривать ядерное оружие в практической плоскости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин твердо уверен в том, что Китай будет «обладать Америкой до 3035 года».