Москва, , 08:50 — REGNUM В Российской Федерации с 30 мая вступают в силу новые правила выдачи заграничных паспортов.

Теперь гражданам России, которые проживают за границей, для получения российского загранпаспорта нужно будет приехать в РФ.

От уплаты пошлины за выдачу загранпаспорта взамен утраченного или же пришедшего в негодность освобождаются лица, которые пострадали в чрезвычайных ситуациях. Это же относится к случаям, когда загранпаспорт крадут.

В остальных случаях государственная пошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит две тысячи рублей, нового образца с биометрическими данными — пять тысяч рублей. Для загранпаспорта нового образца нужно сдать отпечатки пальцев.

Срок выдачи загранпаспорта на территории субъекта, где гражданин зарегистрирован по месту жительства, не должен превышать одного месяца.