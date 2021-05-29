Москва, , 08:50 — REGNUM Круглый стол, посвящённый цифровой трансформации ВС РФ на основе современных платформ, пройдёт в конце августа в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2021». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Участниками круглого стола будут рассмотрены предложения представителей ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России, научно-исследовательских и научно-производственных организаций, предприятий промышленности по созданию, поддержанию и развитию цифровых платформ Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В дискуссии, организатором которой является департамент информационных систем (ДИС) Минобороны РФ, примут участие специалисты органов военного управления, оборонных научно-исследовательских организаций и промышленных предприятий. Модерировать обсуждение будет глава ДИС генерал-лейтенант Олег Масленников.

Напомним, научно-деловая программа Международного военно-технического форума «Армия-2021» пройдёт на площадке Конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Патриот» с 22 по 27 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на площадке КВЦ «Патриот» в Подмосковье прошли 24-я Межведомственная научно-практическая конференция «Космические системы и комплексы: испытания, управление, применение» и первые Общественно-научные чтения, посвящённые памяти Героя Советского Союза генерал-полковника авиации советского космонавта Германа Титова.

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