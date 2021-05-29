Сеул, , 08:55 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 542 227 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 29 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 5 233 963 человека. Уровень вакцинации составил 10,2%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране сделали 3 118 326 человек, а препаратом Pfizer — 2 115 637 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили ещё 63 876 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 2 133 720 человек.

Между тем за последние три дня (26−28 мая) в стране было зарегистрировано 1556 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 26 859 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на 14 человек, до 179 человек.