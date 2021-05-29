Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин твердо уверен в том, что Китай будет «обладать Америкой до 3035 года». Он высказал такое мнение 28 мая в ходе своего выступления перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния.

Как указал в своей речи американский президент, в настоящее время США находятся «в сражении между демократиями и автократиями» и, по его мнению, чем сложнее становится мир, тем демократическим странам, в свою очередь, становится труднее достигнуть консенсуса.

Также Байден рассказал, что, как он считает, он провел с председателем КНР большее количество времени, нежели кто-либо из других мировых лидеров — «24 часа частных встреч с одним лишь переводчиком, 70 тыс. миль (112,6 тыс. км) проехали (вместе) в Китае и здесь».

«Он твердо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения», — добавил он.

При этом, по мнению телеканала Fox News, президент США, вероятнее всего, оговорился и имел ввиду, что Китай якобы «будет владеть Америкой» в 2035 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Соединённым Штатам необходимо предотвратить возникновения конфликта с Россией и Китаем.