Москва, , 08:39 — REGNUM Ближайшее солнечное затмение, которое можно будет наблюдать с территории России, произойдёт 10 июня. Об этом сообщил научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников РИА Новости.

На большей части территории России будет наблюдаться частное затмение — при наблюдении из Москвы Луна перекроет 27% диаметра Солнца. Максимум затмения наступит в 14:27 мск. Не смогут наблюдать солнечное затмение только жители Дальнего Востока.

Наиболее благоприятные условия для наблюдения затмения сложатся на северо-востоке Якутии. Жители этого региона смогут наблюдать кольцеобразное затмение, при котором центры Луны и Солнца полностью совпадут, однако останется видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска.

«Кстати, интересный факт, это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло», — подчеркнул научный сотрудник Института космических исследований РАН.

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