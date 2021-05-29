Москва, , 08:30 — REGNUM На территории России 10 июня можно будет наблюдать частичное солнечное затмение, а в одном из субъектов Федерации — Якутии будет довольно редкое кольцеобразное затмение. Об этом в интервью РИА Новости сообщил старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

Специалист рассказал, что ближайшее затмение солнца состоится 10 июня. на большей части территории России затмение будет частичным. Так, в Москве Луна перекроет 27 процентов диаметра Солнца.

При такой затененности Солнца на Земле потемнения не будет. Более того, наблюдатели с Земли могут и не заменить Луны, которая частично перекроет солнечный диск.

Однако больше всего повезет жителям северо-востока Якутии — там Луна перекроет 94% солнечного диска. При этом затмение будет кольцеобразным — спутник Земли не полностью перекроет диск Солнца, даже в тот момент, когда центры Луны и нашей звезды в небе совпадут.

«Кстати, интересный факт, это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны», — отметил Угольников.

Следующее солнечное затмение ожидается 4 декабря 2021 года, но наблюдать его можно будет только из Антарктиды.