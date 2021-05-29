Сеул, , 08:31 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провёл 27 мая телефонные переговоры с премьер-министром Таиланда Прают Чан-оча. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, переговоры длились 40 минут.

В ходе беседы южнокорейский лидер поблагодарил премьер-министра Таиланда за участие в саммите партнёрства ради зелёного развития и глобальных целей до 2030 года (P4G), отметив, что участие высокопоставленного лица в международном мероприятии свидетельствует о приверженности Таиланда делу борьбы с изменением климата.

Мун Чжэ Ин назвал Таиланд союзником и важным партнёром Сеула в рамках «Новой южной политики», а также призвал развивать стратегическое партнёрство в будущем.

В свою очередь Прают Чан-оча поблагодарил правительство Южной Кореи за поддержку саммита по стратегии экономического сотрудничества трёх рек Иявади-Чао Прайя-Меконг (ACMECS), а также призвал укрепить партнёрство в области передовых технологий и «зелёной» экономики. Он поздравил Мун Чжэ Ина с успешным завершением южнокорейского-американского саммита, отметил, что Таиланд поддержит усилия двух стран по решению северокорейской проблемы, а также попросил Сеул поддержать саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдёт в Таиланде в 2022 году.

Представители двух стран также договорились провести переговоры на уровне министров здравоохранения, а также подписать соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения для борьбы с пандемией коронавируса.

Лидеры Южной Кореи и Таиланда также обсудили ситуацию в Мьянме, договорившись продолжить усилия по восстановлению демократии, установлению мира и стабильности в регионе.