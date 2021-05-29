Москва, , 08:27 — REGNUM В июне нынешнего года жителей России ожидают три выходных дня подряд. Об этом 28 мая напомнил адвокат Владимир Постанюк в беседе с «Российской газетой».

Как отметил адвокат, 12 июня в стране отмечается общероссийский праздник — День России — и потому он является нерабочим праздничным днем.

«В этом году 12 июня выпадает на субботу, поэтому для работающих граждан имеются некоторые нюансы переноса праздника. Согласно производственному календарю, данная дата является праздничным днём», — сказал он.

Также он пояснил, что в этом случае для пятидневной рабочей недели 12 июня (суббота) — это праздничный день, 13 июня (воскресенье) — выходной день и 14 июня (понедельник) — выходной, который перенесён с субботы.

При этом Постанюк отметил, что для шестидневной рабочей недели в этом случае такого переноса нет, так как День России выпадает на рабочий день и при таком графике 12 июня (суббота) — это праздничный день, 13 июня (воскресенье) — выходной день и с 14 июня начинается обычная рабочая неделя.

Кроме того, юрист указал, что несмотря на продолжительность рабочей недели, согласно ст.95 ТК РФ, 11 июня (пятница) является предпраздничным рабочим днем, когда рабочее время сокращается на час.

«Если из-за особенностей графика сокращение рабочего времени невозможно (например, при сменном режиме работы), работнику предоставляется дополнительное время отдыха либо оплата времени как при переработке», — добавил он.

Вместе с тем, Постанюк уточнил, что в тех случаях, когда выходной не может быть предоставлен (в случаях, когда работник трудится в оборонной сфере, сфере здравоохранения, обслуживания и т.п.), рабочее время должно ему быть оплачено в двойном размере (ст.153 ТК РФ), однако в этом случае возможны и исключения.

Отметим, предыдущие длинные выходные в России продолжались в РФ в период с 1 по 10 мая, и они были продлены за счет дней между ними после обращения к президенту РФ Владимиру Путину главы Роспотребнадзора Анны Поповой, для снижения рисков ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.