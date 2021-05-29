Москва, , 08:17 — REGNUM Новый регламент оформления загранпаспортов в России в соответствии с приказом МВД РФ вступает в силу 30 мая. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Изменения не коснутся сроков оказания услуги выдачи загранпаспорта или размера взимаемой госпошлины. Несколько изменится процедура для граждан России, проживающих за пределами страны. При этом для оформления загранпаспорта им всё равно придётся приехать в Россию.

В соответствии с новыми правилами от уплаты госпошлины за выдачу утерянного или пришедшего в негодность загранпаспорта будут освобождены граждане, пострадавшие в чрезвычайных ситуациях. Для всех остальных размер пошлины останется прежним: две тысячи рублей за документ старого образца сроком действия 5 лет и пять тысяч рублей за паспорт нового образца, действующий 10 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года в России были выданы первые загранпаспорта, оформленные с помощью криптобиокабин.

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