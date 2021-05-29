Москва, , 08:10 — REGNUM В Москве, у монумента Героям-автомобилистам в Тропарёво, 29 мая состоялись торжественные мероприятия в память о фронтовых водителях. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В митинге, который прошёл, накануне празднования Дня военного автомобилиста, приняли участие представители Минобороны РФ, ветераны армии и автомобильной отрасли, студенты МАДИ, военнослужащие Московского гарнизона, москвичи и гости столицы.

«После минуты молчания в память погибших героев-автомобилистов состоялось возложение цветов и венков к монументу. По завершении церемонии перед москвичами и гостями столицы торжественным маршем прошла рота почётного караула», — говорится в сообщении.

Напомним, что в России первая учебная автомобильная рота, заложившая основы автомобильного дела в русской армии, была создана 29 мая 1910 года. Только за годы Великой Отечественной войны автомобильным транспортом было перевезено более 100 млн тонн грузов. Невозможно переоценить участие военных автомобилистов и в восстановление страны в послевоенный период.