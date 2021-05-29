Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Объём нефти и нефтепродуктов, поставленный в марте этого года из России в США, стал рекордным за 12 лет, говорится в материалах управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

По данным этого ведомства, объём импорта российской нефти и нефтепродуктов составил в марте 22,938 млн баррелей — в 1,8 раза больше, чем в феврале. Первое место сохранила за собой Канада с 139,869 млн баррелей, третье — Мексика с 17,616 млн баррелей.

В EIA подчеркнули, что показатели касаются нефти и нефтепродуктов в совокупности. Отдельно по нефти Россия заняла лишь четвёртое место с объёмом поставки 6,1 млн баррелей.

Напомним, аномальные холода, с которыми столкнулись штат Техас и ещё ряд регионов США в начале 2021 года, обрушили добычу нефти в стране почти на 40%. По этой причине, а также из-за эмбарго против Венесуэлы и соглашения в рамках ОПЕК Соединённые Штаты вынужденно наращивали закупки нефти в других странах, в том числе в России.

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