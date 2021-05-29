Нижний Новгород, , 07:49 — REGNUM Завод «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде начал производство новых кроссоверов Volkswagen Taos. Об этом сообщает пресс-служба Volkswagen Group Rus.

Запуск производства новой модели Volkswagen на заводе «Группы ГАЗ» потребовал значительного обновления производственного оборудования. Общие инвестиции Volkswagen Group Rus в производство Taos достигли 6 млрд рублей.

Отмечается, что завод в Нижнем Новгороде стал третьей иностранной площадкой для Volkswagen, на которой запущено производство кроссовера Taos. Эта модель также собирается в Мексике и Аргентине для поставок в страны Северной и Южной Америки соответственно.

«Мы уверены, что Volkswagen Taos, произведённый в Нижнем Новгороде, войдет в число наиболее популярных автомобилей на российском рынке, собирающихся локально», — заявил технический директор Volkswagen Group Rus Штефан Депка.

Новый кроссовер Volkswagen в России будет производиться с двумя вариантами двигателей мощностью 110 л. с. И 150 л. с. Доступны четыре варианта исполнения внедорожника: Respect, Status, Exclusive и специальная версия JOY.

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