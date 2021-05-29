Токио, , 07:52 — REGNUM Профсоюз рыбаков японского города Вакканай (префектура Хоккайдо) считает задержание своего судна российскими пограничниками неправомерным. Об этом со ссылкой на лидера профсоюза Сэйити Кадзэму 29 мая сообщает телеканал NHK.

«Заслуживает крайнего сожаления тот факт, что их задержали несмотря на пребывание (судна) в исключительной экономической зоне Японии», — приводит телеканал слова Кадзэму. Профсоюзный лидер также заявил, что надеется на скорейшее освобождение судна и рыбаков.

Ранее пресс-служба управления ФСБ России по Сахалинской области сообщило, что в исключительной экономической зоне РФ в Охотском море была задержана японская рыболовецкая шхуна, которая опасно маневрировала и создавала угрозу столкновения с пограничным сторожевым кораблём. На её борту были обнаружены живые крабы, варено-мороженая крабовая продукция и промысловое оборудование. Пытавшееся скрыться судно-нарушитель было доставлено в порт Корсаков для проведения разбирательства.

Как сообщало ИА REGNUM, российские пограничники задержали японское рыболовецкое судно для проведения досмотра.

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