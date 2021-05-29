Брюссель, , 07:33 — REGNUM Европейская комиссия и Сеть сотрудничества в области защиты прав потребителей ЕС начали официальный диалог с социальной сетью TikTok по жалобам, которые поступали в начале этого года. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

«Особую озабоченность вызывают скрытый маркетинг, агрессивные рекламные методы, нацеленные на детей, и определенные договорные условия в политике TikTok, которые можно считать вводящими в заблуждение», — говорится в заявлении.

Социальной сети предоставили один месяц, чтобы та могла отреагировать на претензии, которые ранее поступали в Европейскую организацию потребителей (BEUC).

Напомним, в феврале 2021 года BEUC пожаловалась в Еврокомиссию на TikTok, которая якобы нарушает права пользователей. В своей жалобе организация ссылалась на исследования, свидетельствующие об отсутствии защиты детей от скрытой рекламы и неприемлемого контента.

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