Исламабад, , 07:33 — REGNUM Пассажирский фургон упал в обрыв в пакистанской части Кашмира, сообщает агентство Синьхуа.

Сообщается, что транспортное средство следовало из провинции Пенджаб, однако в ходе движения упало в обрыв. В результате ДТП погибли девять человек, еще 16 получили травмы различной степени тяжести. Отмечается, что среди погибших было трое детей. Всех пострадавших направили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая пассажирский автобус перевернулся в провинции Синд на юге Пакистана. В результате аварии погибли 13 человек, еще более 30 получили травмы различной степени тяжести.