Пекин, , 07:34 — REGNUM Ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что необходимый для достижения коллективного иммунитета от COVID-19 охват населения вакцинацией будет достигнут в Китае к концу текущего года. Об этом 29 мая сообщает информационный портал «Чжунго синьвэньван».

Чжун Наньшань «Насколько мне известно, к началу июля охват вакцинацией в Китае должен составить 40%, а к концу текущего года он может достигнуть 80%»

По мнению эксперта, для достижения такого результата, Китай должен и дальше наращивать производство вакцин от коронавируса. Особенно с учётом того, что в них также «остро нуждается и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)».

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По состоянию на 27 мая, в Китае прививку от COVID-19 получили более 584 млн человек. Отмечается, что это показатель вырос более чем в два раза по сравнению с началом месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 мая, на территории Китая было сделано свыше 435,6 млн прививок от COVID-19.

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