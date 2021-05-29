Москва, , 07:22 — REGNUM Британская компания OneWeb приняла под управление спутники, запущенные с космодрома «Восточный» 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома в Амурской области состоялся 28 мая в 20:38 мск. В результате этого пуска группировка спутников OneWeb пополнилась 36 аппаратами.

«Все спутники в штатном режиме выведены на целевые орбиты и взяты под управление заказчиком данного запуска», — сообщают в Роскосмосе.

Компания OneWeb формирует группировку околоземных спутников с целью предоставления услуг широкополосного доступа к сети интернет. Запуски спутников OneWeb осуществляются на коммерческой основе российскими ракетами-носителями с космодромов «Байконур», «Восточный» и «Куру» во Французской Гвиане.

После запуска 28 мая число спутников OneWeb на околоземной орбите достигло 218. Всего в составе группировки будет более 600 аппаратов.

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