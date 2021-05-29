Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Большое количество цикад наводнило местности на востоке, юге и центральной части США, передает телеканал NHK.

Сообщается, что период созревания у этого вида насекомых составил 17 лет. Ученые не исключают, что общее число особей, оказавшихся в городах Соединенных Штатах, может достигнуть нескольких триллионов.

Очевидцы утверждают, что звуки цикад можно услышать и в центре столицы США Вашингтона. При этом ученые затрудняются назвать причины массового нашествия насекомых. По одной из версий, это произошло из-за стремления цикад увеличить свои шансы на выживание.

Отмечается, что взрослые цикады живут от трех до четырех недель. Эксперты предсказывают, что их громкие звуки жители США будут слушать до середины июня или до начала июля.