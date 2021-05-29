Чита, , 07:00 — REGNUM В селе Кука Забайкальского края в результате пожара оказалось полностью уничтожено административное здание площадью 500 квадратных метров. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 02:51 по местному времени (20:51 мск 28 мая). Прибывшие пожарные расчёты обнаружили, что административное здание полностью объято пламенем и существует угроза распространения пожара на соседние строения.

«В результате позднего сообщения о пожаре огонь уничтожил здание на общей площади 500 квадратных метров. Погибших и травмированных нет», — говорится в сообщении ведомства. Распространения огня на другие строения удалось не допустить.

В ликвидации пожара принимали участие 16 человек и шесть единиц техники, включая привлечённую технику войсковой части.

Как сообщало ИА REGNUM, на рынке в Центральном районе Сочи произошёл пожар.

Читайте ранее в этом сюжете: Крупный пожар на рынке произошел в Сочи