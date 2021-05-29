Тегеран, , 07:39 — REGNUM Обращаясь к министрам иностранных дел США и Великобритании по их усилиям по удовлетворению потребностей израильского режима, представитель МИД Ирана заявил, что сторонам необходимо сосредоточиться на возрождении СВПД. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 мая.

Ссылаясь на визит министров иностранных дел США и Великобритании на оккупированные территории, Саид Хатибзаде в своем твиттере написал: «Чтобы успокоить заклятого врага СВПД, МИД Великобритании и США преследуют цели #ViennaTalks. Разочарование! Жестокий израильский режим, которого вы пытаетесь умиротворить, сделал все возможное, чтобы сорвать сделку».

«Вместо того, чтобы подрывать доверие к вам, сосредоточьтесь на возрождении первоначальной сделки—ЕДИНСТВЕННОЕ решение всех вопросов на столе переговоров», — сказал иранский дипломат.

Во время своего визита на оккупированные территории министры иностранных дел США и Великобритании встретились с израильскими официальными лицами и сделали замечания по поводу СВПД.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил мощный союз между Вашингтоном и Тель-Авивом против Ирана и попытался обвинить Тегеран в нынешнем состоянии соглашения.