Тегеран, , 07:40 — REGNUM 28 мая представитель избирательного бюро министерства внутренних дел Исламской Республики Иран (ИРИ) объявил, что на предстоящих президентских выборах более 1,3 миллиона человек впервые отдадут свои голоса. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Ожидается, что выборы 2021 года будут более привлекательными с участием молодого поколения, которое с энтузиазмом проголосует в первый раз», — отметил Сейед Исмаил Мусави.

Далее он сказал: «В соответствии с избирательным законодательством всем кандидатам было разрешено заниматься своей агитационной деятельностью, однако некоторые агитационные мероприятия запрещены, так как они нарушают законы».

Он также подчеркнул, что очень важным моментом в этой связи является вопрос о протоколах здравоохранения, которые должны соблюдаться во всех мероприятиях в рамках предстоящей избирательной кампании.