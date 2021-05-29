Тегеран, , 07:47 — REGNUM Подчеркнув, что позиция Катара по нормализации отношений с Тель-Авивом не изменилась, министр иностранных дел Катара заявил, что Доха призывает Тегеран и Вашингтон вернуться к ядерной сделке. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 28 мая.

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдулрахман аль Тани рассказал о различных вопросах, включая ядерную сделку, прекращение огня в Палестине, нормализацию отношений между Дохой и Тель-Авивом, а также конфликты между государствами-членами ПГКК.

«Катар призывает Тегеран и Вашингтон вернуться к ядерной сделке 2015 года», — заявил он в интервью телеканалу Alaraby, сообщив, что его страна готова помочь процессу переговоров в случае каких-либо тупиков.

Он также подчеркнул необходимость того, чтобы государства-члены ПГКК играли определенную роль в уравнении безопасности региона с Ираном, отметив, что это может быть достигнуто только путем начала регионального диалога для решения проблем этих стран.