Тегеран, , 07:59 — REGNUM 28 мая президент Ирана Хасан Рухани в своем послании поздравил правительство и народ Азербайджанской Республики с Днем независимости этой страны. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коснувшись богатой культуры Азербайджана, его цивилизации и давней истории, разделяемой Ираном и Азербайджаном, иранский президент выразил уверенность в том, что отношения между двумя соседними странами будут развиваться больше, чем прежде.

В своем послании азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву глава Исламской Республики написал, что Иран и Азербайджан имеют братские отношения с момента обретения Азербайджаном независимости и проявляют добрососедство.

Он также выразил надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран в областях, представляющих взаимный интерес.

В своем послании Рухани пожелал азербайджанскому коллеге здоровья и успехов, а также процветания азербайджанскому народу.