Тегеран, , 08:18 — REGNUM 28 мая посол и постоянный представитель Ирана при отделении ООН в Женеве Эсмаил Бакаи Хамане заявил, что сторонники израильского режима должны быть привлечены к ответственности за саботаж осуществления правосудия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Говоря об оккупированной Палестине, следует иметь в виду, что за последние несколько десятилетий её территория сокращалась и палестинцы подвергались самым длительным и самым безжалостным систематическим нарушениям прав человека и международных законов», — заявил Бакаи Хамане на специальной сессии Совета по правам человека по вопросу о нарушении прав человека в оккупированной Палестине.

Он отметил, что до тех пор, пока оккупация Палестины, военные преступления и преступления против человечности будут продолжаться в условиях молчания, насилию не будет положен конец.

«Призыв к справедливости и ответственности за преступления против палестинцев должен стать немедленным требованием международного сообщества», — сказал дипломат, настоятельно призывая, чтобы те, кто оправдывает преступления Израиля как самооборону, также несли ответственность за поощрение преступников.

В результате израильских нападений на сектор Газа скончались 230 палестинцев, в том числе 65 детей, 39 женщин и 17 пожилых граждан.