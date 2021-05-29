Тегеран, , 07:50 — REGNUM 28 мая Высший совет Ирана по правам человека провел вебинар с участием экспертов со всего мира. Эксперты, участвовавшие в вебинаре по нападениям Израиля на Сектор Газа, заявили, что израильский режим совершил военные преступления и геноцид в оккупированной Палестине. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Таваккол Хабибзаде, эксперт в области права, отметил, что израильский режим неоднократно нарушал международные стандарты в области прав человека, например, с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года он оккупировал палестинские земли и ввел ограничения на свободу передвижения.

«Другие случаи нарушения прав человека включают сухопутную, воздушную и морскую осаду Газа», — сказал он, заявив, что пандемия коронавирусной инфекции оказывает дополнительное давление на систему здравоохранения этого района, о чем упоминалось во втором докладе Верховного комиссара по правам человека.

Преступления также включают нарушение прав палестинцев на определение их судьбы, применение насилия против их мирных протестов, разрушение их домов, практику апартеида и разрушение больниц